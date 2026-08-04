Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) dönemi başladı. Sistem ile vatandaşlar, psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerine Sağlıklı Hayat Merkezleri’ne gitmeden görüntülü görüşmeyle erişebiliyor. Sistemin açılmasıyla 81 ilde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılar için randevu cetvelleri oluşturuldu. Vatandaşlara 17 farklı birimde ücretsiz hizmet sunuluyor.

Koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinin dijital ortam üzerinden de sunulmasını sağlayan Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) Sağlıklı Hayat Merkezlerinde de hayata geçirildi.

81 İLDE RANDEVU CETVELİ

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen UHDS kapsamında, 5 Temmuz itibarıyla 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılar için randevu cetvelleri oluşturuldu. Hazırlıklarını tamamlayan illerde sistem artık aktif olarak kullanılıyor.

Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aktif branşlara doğrudan randevu oluşturabiliyor.

Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde yeni dönem! Ücretsiz hizmet 81 ilde başladı, hastaneye gitmeye gerek yok, MHRS’den randevu alınabiliyor

SİSTEMİN AMACI NE?

Sistem, psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetleri kapsamında kullanılarak söz konusu hizmetlerin uzaktan erişilebilir şekilde sunulmasını sağlayacak. UHDS ile randevu süreçlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde yürütülmesi, vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve dijital sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedeflendi.

Bu kapsamda, randevu oluşturan vatandaşlar, sağlıklı hayat merkezine gitmeden bulundukları yerden hekimleriyle görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor.

Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde yeni dönem! Ücretsiz hizmet 81 ilde başladı, hastaneye gitmeye gerek yok, MHRS’den randevu alınabiliyor

17 FARKLI BİRİMDE ÜCRETSİZ HİZMET

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 351 Sağlıklı Hayat Merkezinde 17 farklı birimde ücretsiz hizmet sunuluyor. Bu merkezlerde psikososyal destek, beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite programları, bağımlılıkla mücadele gibi birçok alanda bütüncül hizmet veriliyor.

“DOĞRUDAN RANDEVU OLUŞTURABİLİYOR”

Sağlık Bakanlığı Sincan 100. Yıl Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Dr. Zeynep Aydemir Güven, sistem hakkında şunları söyledi:

Vatandaşlarımız MHRS üzerinden aktif olan branşlara doğrudan randevu oluşturabiliyor. Randevunun ardından kendilerine gönderilen kısa mesajdaki bağlantıya tıklayarak görüşmeye katılabiliyor. Sağlık hizmeti sadece hastalık ortaya çıktığında değil hastalıkları önlemek için de vardır. Tütün kullanımı gibi bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı hayat danışmanlığı koruyucu hekimliğin kalbinde yer alıyor. Bu uygulama sayesinde koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürmüş oluyoruz.

Dr. Güven “Özellikle yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız, bakıma muhtaç bireyler ya da kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için bu sistem tam anlamıyla bir fırsat eşitliği sunuyor” dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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