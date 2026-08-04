Beşiktaş golcü transferi için Arabistan’a yelken açtı. Uruguaylı golcü Beşiktaş’ta oynamayı kabul etti. Yıldız oyuncunun temsilcisi resmî görüşmeler için hafta sonu İstanbul geliyor.

Beşiktaş, Suudi Arabistan’da Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez’i kiralık olarak kadrosuna katıyor. Al-Hilal yönetimi, yıldız futbolcunun siyah beyazlı formayı giymesine onay verirken, transferin resmiyete dökülmesi amacıyla Beşiktaş’la şartlar üzerinde anlaşmak için masaya oturdu. İki kulüp arasında anlaşmanın büyük oranda sağlandığı öğrenildi. Bunun üzerine Al-Hilal cephesinden Nunez için özel yetki alan temsilcinin, transferin son detaylarını netleştirmek ve resmî görüşmelerde bulunmak üzere bu hafta İstanbul’a geleceği belirtildi.

Darwin Nunez

LİVERPOOL GÜNLERİNİ ARIYOR

Tarafların yapacağı görüşmenin ardından anlaşmayı resmiyete bağlamaları beklenirken, bu hamle Beşiktaş camiasında ve taraftarlar arasında büyük bir heyecana yol açtı. Uruguaylı yıldız oyuncunun da Avrupa’da tekrar kendini göstermek istemesi sebebiyle Beşiktaş’ta forma giymeyi kabul ettiği öğrenildi. 2025 yazında Liverpool’dan 53 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen ve 2028’e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Al-Hilal’de çıktığı 24 resmî maçta 9 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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