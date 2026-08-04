Fransa'nın Bordeaux kenti yakınlarında günlerce süren orman yangını, II. Dünya Savaşı'ndan kalma yüzlerce mühimmatı ortaya çıkardı. Bölgede yaklaşık 400 top mermisi ve mühimmat parçası bulunurken, patlama seslerinin bu mühimmatlardan kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux kenti yakınlarında çıkan büyük orman yangını, onlarca yıllık savaş kalıntılarını gün yüzüne çıkardı. Le Porge köyünde yürütülen çalışmalar sırasında II. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen yaklaşık 400 top mermisi ve çeşitli mühimmat ele geçirildi.

Yerel yetkililer, yangının etkilediği bölgede 180'den fazla evin zarar gördüğünü, günler süren mühimmat temizleme çalışmalarının ardından köy sakinlerinin yeniden evlerine dönmesine izin verildiğini açıkladı.

PATLAMA SESLERİNİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Yangın sırasında bölgede duyulan şiddetli patlama seslerinin ilk etapta gaz tüplerinden kaynaklandığı düşünülüyordu. Ancak itfaiye yetkilileri, seslerin büyük bölümünün ortaya çıkan savaş mühimmatlarının infilak etmesinden kaynaklanmış olabileceğini bildirdi.

İtfaiye Komutanı Thomas Mimiague, bulunan mühimmatların hem Alman hem de Fransız ordularına ait havan mermileri ile tanksavar mühimmatlarından oluştuğunu belirterek, bunların neden bölgede bulunduğunun kesin olarak bilinmediğini, büyük ihtimalle savaş döneminde terk edildiğini ifade etti.

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40 BİN HEKTARDAN FAZLA ALAN KÜL OLDU

Fransa'da yaz aylarıyla birlikte birçok orman yangını yaşanırken, Bordeaux çevresindeki yangın son yılların en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 10 gün süren yangında 40 bin hektardan fazla alan küle dönerken, bölgenin dünyaca ünlü üzüm bağlarının alevlerden etkilenmediği bildirildi.

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