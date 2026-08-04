Güllü'nün kızı Tuğyan'ın dehşete düşüren internet aramaları! Sürekli aynı soruyu sormuş
Şarkıcı Güllü’nün 26 Eylül 2025’te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kritik ayrıntılar gün yüzüne çıktı.
Olayın ardından kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki iddianame tamamlanırken, şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemeler dosyaya damga vurdu.
TELEFONUNU DEĞİŞTİRİP FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜRMÜŞ
Savcılığın dijital raporlarına göre Gülter, annesinin vefatından yaklaşık bir ay sonra, ekim ayının sonunda kullandığı cep telefonunu değiştirdi.
Cihaz incelemelerinde, WhatsApp ve bankacılık uygulamalarının 31 Ekim 2025 tarihinde yeni telefona yüklendiği ve bu esnada gelen doğrulama mesajlarıyla cihaz değişikliğinin kesinleştiği kaydedildi. Eski telefonunu ise fabrika ayarlarına döndürdüğü saptanan şüphelinin bu hamlesi, savcılık tarafından şüpheyi artıran destekleyici bir delil olarak dosyaya eklendi.
DEHŞETE DÜŞÜREN İNTERNET ARAMALARI
İddianamede, Gülter’in yeni cihazı üzerinden gerçekleştirdiği internet aramaları da tek tek sıralandı. İncelemelere göre şüphelinin, metamfetamin, esrar ve kokain gibi maddelerin saç testinde ne kadar süre kaldığına dair detaylı araştırmalar yaptığı tespit edildi:
"Saçta metamfetamin çıkar mı?", "Esrar saçtan kaç günde çıkıyor?", "Uyuşturucu saçtan ne zaman temizlenir?", "Esrar vücudunuzda ne kadar süre kalır?", "Esrar 2 ay içmese çıkar mı testte?", "Kokain saçta ne zaman çıkar?", haloperidol"
Ayrıca "duygusal anne sözleri", "yetim sözleri" gibi aramalar da yaptığı belirlendi.
"DEDEKTİF OYUNU" İNCELEMESİ DOSYADA
Dijital takibe takılan bir diğer dikkat çekici detay ise 24 Kasım 2025 tarihli bir e-ticaret araması oldu. Gülter’in bir alışveriş sitesinde yer alan “Çözülmemiş davalar seri katil davası dedektif oyunu suçluyu bulma” isimli kutu oyununun ürün sayfasına girdiği tespit edildi.
Savcılık, bu adli incelemeyi de suçlamaları pekiştiren bulgular arasında gösterdi.