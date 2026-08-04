Cihaz incelemelerinde, WhatsApp ve bankacılık uygulamalarının 31 Ekim 2025 tarihinde yeni telefona yüklendiği ve bu esnada gelen doğrulama mesajlarıyla cihaz değişikliğinin kesinleştiği kaydedildi. Eski telefonunu ise fabrika ayarlarına döndürdüğü saptanan şüphelinin bu hamlesi, savcılık tarafından şüpheyi artıran destekleyici bir delil olarak dosyaya eklendi.

Savcılığın dijital raporlarına göre Gülter, annesinin vefatından yaklaşık bir ay sonra, ekim ayının sonunda kullandığı cep telefonunu değiştirdi.

DEHŞETE DÜŞÜREN İNTERNET ARAMALARI

İddianamede, Gülter’in yeni cihazı üzerinden gerçekleştirdiği internet aramaları da tek tek sıralandı. İncelemelere göre şüphelinin, metamfetamin, esrar ve kokain gibi maddelerin saç testinde ne kadar süre kaldığına dair detaylı araştırmalar yaptığı tespit edildi:

"Saçta metamfetamin çıkar mı?", "Esrar saçtan kaç günde çıkıyor?", "Uyuşturucu saçtan ne zaman temizlenir?", "Esrar vücudunuzda ne kadar süre kalır?", "Esrar 2 ay içmese çıkar mı testte?", "Kokain saçta ne zaman çıkar?", haloperidol"

Ayrıca "duygusal anne sözleri", "yetim sözleri" gibi aramalar da yaptığı belirlendi.