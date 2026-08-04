Erzurum'da yatsı namazı için camiye gelen bir vatandaş, içeride asılı halde duran bir kişiyi fark ederek durumu ekiplere bildirdi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, olayın nedeni başlatılan soruşturmayla netlik kazanacak.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan Selimiye Camii'ne yatsı namazını kılmak amacıyla giren bir vatandaş, içeride bir kişinin asılı halde olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

DETAYLI İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri cami ve çevresinde detaylı inceleme başlatırken, olay yeri çalışmalarının tamamlanmasının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın intihar mı yoksa farklı bir nedenle mi gerçekleştiği, yapılacak otopsi ve yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Camiye yatsı namazı için geldi, dehşetle karşılaştı! Ekipler olay yerine koştu

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