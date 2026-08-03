Kadrosundaki yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, stoper oyuncusu Ümit Akdağ için Alanyaspor'un kapısını çalacağı iddia edildi.

Stoper rotasyonuna yerli bir ismi katmak isteyen Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında Alanyaspor'un genç stoperi Ümit Akdağ var. Süper Lig devleri Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'ın da istediği 22 yaşındaki savunmacı için bu hafta içinde resmi temaslar başlayacak.

CENGİZ ARTI 5 MİLYON

Sabah'ta yer alan habere göre; sarı lacivertliler, 10 milyon avro bonservis bedeli talep eden Akdeniz ekibine, İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Cengiz Ünder'in yanı sıra 5 milyon avro da para teklif edecek.

Ümit Akdağ

ÜNDER'E SICAK BAKILMIYOR

Haberde, Alanyaspor'un takas teklifine sıcak bakmadığı, sebebinin ise Cengiz Ünder'in yüksek maaşı olduğu belirtildi. Fenerbahçe'den yıllık 3.6 milyon avro alan Cengiz'e Alanyaspor'un maksimum 1 milyon avro verebileceği aktarıldı. Fenerbahçe'nin, Cengiz Ünder'in maaşının kalan kısmını karşılaması halinde transfer gerçekleşebileceği belirtildi.

CHELSEA'DE 2 YIL OYNADI

Futbola Steaua Bükreş altyapısında başlayan Ümit Akdağ, 2015'te Chelsea altyapısına transfer oldu. 2017'de ise Alanyaspor bedelsiz olarak oyuncuyu altyapısına transfer etti.

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