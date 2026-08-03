Göcek Tüneli işletmecisi, orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan itfaiye, arazöz, TOMA ve diğer resmi araçlardan geçiş ücreti alındığı iddialarını yalanladı. Tüm yangın müdahale araçlarının ücretsiz ve hızlı şekilde geçirildiğini belirten şirket, gişe ve geçişlere ilişkin kamera kayıtlarının gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılabileceğini bildirdi.

Göcek Tüneli İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi, Muğla'daki orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye ve diğer kamu araçlarından tünel geçiş ücreti alındığına dair iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 02.08.2026 tarihinde yayımlanan haberlerde Muğla bölgesindeki orman yangınlarıyla mücadele kapsamında görev yapan yangın söndürme ve müdahale araçlarından Göcek Tüneli geçiş ücreti talep edildiği ve bazı araçların bu nedenle alternatif güzergahı kullanmak zorunda kaldığı ileri sürülmüştür.

Yangın araçlarından ücret alındı mı? Göcek Tüneli işletmesinden iddialara tek tek cevap

Söz konusu haberlerde yer verilen bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Muğla bölgesinde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Göcek Tünelleri'ni kullanan itfaiye ve yangın söndürme araçları, orman yangını müdahale araçları ve arazözler, belediyelere ait su tankerleri, jandarmaya ait TOMA araçları ile yangın bölgesine intikal eden veya yangın bölgesinden dönen resmi kurum ve kuruluşlara ait tüm araçların geçişleri şirketimiz tarafından ücretsiz ve hızlı bir şekilde sağlanmıştır. Söz konusu araçların hiçbirinden geçiş ücreti alınmamış ve araç görevlilerinden herhangi bir ödeme talep edilmemiştir" ifadelerine yer verildi.

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"SÜRÜCÜ KENDİSİ ÜCRETSİZ YOLDAN GİTTİ"

Denizli plakalı arazöz sürücüsünün kendi tercihiyle ücretsiz alternatif güzergaha yöneldiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Habere ve sosyal medya paylaşımlarına konu edilen Denizli plakalı arazöz, yangın bölgesinden dönüşü sırasında Fethiye istikametinden Dalaman istikametine doğru ilerlerken Göcek Tüneli girişine ve ücret gişelerine ulaşmadan önce sürücüsünün kendi tercihiyle alternatif ücretsiz güzergaha yönelmiştir.

Yangın araçlarından ücret alındı mı? Göcek Tüneli işletmesinden iddialara tek tek cevap

Aracın güzergah tercihi şirketimizin bilgisi, talimatı, yönlendirmesi veya kontrolü dışında gerçekleşmiştir. Araç Göcek Tüneli girişine ve ücret gişelerine ulaşmadığından, şirketimiz tarafından araçtan geçiş ücreti talep edilmesi, aracın tünelden geçişinin engellenmesi veya alternatif güzergaha yönlendirilmesi söz konusu değildir.

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İDDİALARA TEK TEK CEVAP VERDİLER

Haberde yer verilen jandarmaya ait TOMA aracına ilişkin görüntülerde ise gişe operatörü, aracın ücretsiz geçişinin sağlanabilmesi amacıyla aracın plakasını geçiş sistemine tanımlamaktadır. Operatör tarafından gerçekleştirilen işlem, araçtan ücret tahsil edilmesine değil, ücretsiz geçişin sağlanmasına yöneliktir. Nitekim söz konusu TOMA aracından herhangi bir geçiş ücreti alınmamıştır"

Yangın araçlarından ücret alındı mı? Göcek Tüneli işletmesinden iddialara tek tek cevap

KAMERA KAYITLARI PAYLAŞILABİLİR

İşletme tarafından yapılan açıklamada, konuya ilişkin kamera kayıtlarının bulunduğu aktarılarak, "Şirketimiz personelleri yangınla mücadele kapsamında en ufak bir zaman kaybı olmaması için gişelerde yer alan bariyerleri yangınla mücadele araçlarını geldiğini görünce manuel olarak açmış ve yangınla mücadele araçlarının fren yapması ve tekrar hızlanması ile zaman kaybı yaşamamasına dahi özen göstermiştir. Buna ilişkin kamera kayıtları mevcut olup, gereklilik halinde kamuoyu ile de paylaşılabilecektir.

Yangın araçlarından ücret alındı mı? Göcek Tüneli işletmesinden iddialara tek tek cevap

Şirketimiz, yangınla mücadele faaliyetlerinin taşıdığı önem ve aciliyet doğrultusunda ilgili kamu kurumları ve görevlileriyle tam bir iş birliği içerisinde hareket etmiş, yangınla mücadele kapsamında görev yapan tüm resmi araçların Göcek Tünelleri'nden hızlı, kesintisiz ve ücretsiz şekilde geçmesini sağlamıştır.

Yangınla mücadele çalışmalarının şirketimiz tarafından engellenmesi veya geciktirilmesi ya da bu faaliyetlerde görev yapan kamu araçlarından ticari bir menfaat elde edilmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir" denildi.

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