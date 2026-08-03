İstanbul Tuzla’da otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek boş arazide bulunan teknelere sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında bölgeden yükselen yoğun duman çevre ilçelerden de görüldü.

Yangın, İçmeler Mahallesi'nde 18.15 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek boş arazide bulunan teknelere sıçradı. Alevleri ve yükselen yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Tuzla'da yangın! Otluk alandaki başlayan alevler teknelere sıçradı....

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, bölgeden yükselen yoğun duman çevre ilçelerden de görüldü. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürerken, alevlerin etkisiyle boş arazide bulunan teknelerde de yangın çıktı.

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Yangına müdahale çalışmaları ve bölgedeki son durum havadan görüntülendi.

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