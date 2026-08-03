Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için illere 25 milyon liralık kaynak aktardıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi sosyal medya hesabından Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili paylaşım yaptı.

25 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI

4 ilde yangından etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için toplam 25 milyon lira kaynak aktarıldığını belirten Bakan Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla illerimize 25 milyon lira tutarında kaynak aktardık. İllerimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla hane ziyaretlerimizi ve hasar tespit çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz."

Bakan Göktaş, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

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