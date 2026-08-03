Quick Sigorta’nın halka arz süreci başarıyla tamamlandı. Quick Sigorta’nın halka arzında bireysel yatırımcılara ayrılan tutarın yaklaşık 1,31 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tutarın ise 1,07 katı talep geldi. Quick Sigorta, 6 Ağustos 2026 tarihinde “QUICK” işlem koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

Quick Sigorta’nın halka arz süreci başarıyla tamamlandı, Quick Sigorta, 6 Ağustos tarihinde “QUICK” işlem koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. KAP’a yapılan açıklamaya göre Quick Sigorta’nın paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 29-30-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşti. Quick Sigorta’nın 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 76,60 TL olarak belirlendi ve 48.312.950 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.700.771.970 TL olarak gerçekleşti.

Toplam 589.692 yatırımcıdan halka arz edilen 48.312.950 TL nominal değerli payların 1,21 katına denk gelen 58.570.538 TL nominal değerli pay talebi gelirken, Quick Sigorta’nın halka arzında bireysel yatırımcılara ayrılan tutarın yaklaşık 1,31 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tutarın ise 1,07 katı talep geldi.

KAP’a yapılan açıklamaya göre, halka arzda 582 bin 468 bireysel yatırımcıya 28.987.770 TL, 39 kurumsal yatırımcıya ise 19.325.180 TL dağıtım yapıldı. Böylece, Quick Sigorta’nın halka arz edilen yüzde 10,03’lük hissesinin yüzde 60’ı bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ı kurumsal yatırımcılara sunuldu.

6 AĞUSTOS’TA QUICK KODUYLA İŞLEM GÖRECEK

Yaklaşık 12 yıl sonra sigorta sektöründe, 19 yıl sonra ise hayat dışı sigorta sektöründe gerçekleştirilen ilk halka arz olma özelliğini taşıyan süreçle birlikte Quick Sigorta, 6 Ağustos 2026 tarihinde “QUICK” işlem koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

Garanti BBVA Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen halka arz, ortak satışı içermeyen ve tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilen yapısıyla dikkat çekti. Halka arzdan elde edilecek kaynağın tamamı Quick Sigorta bünyesinde kalacak; güçlü sermaye yapısını daha da destekleyerek şirketin sürdürülebilir büyümesine ve uzun vadeli değer üretme kapasitesine katkı sağlayacak.

2017 yılında Maher Holding iştiraki olarak yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Quick Sigorta, bugün yaklaşık 101,5 milyar TL aktif büyüklüğü, 25,1 milyar TL özsermayesi, 30 milyonu aşan poliçesi ve 9 bine yaklaşan acente ağıyla Türkiye’nin en büyük hayat dışı sigorta şirketleri arasında yer alıyor. Kara Araçları Sorumluluk Sigortası branşında sektör lideri olan Quick Sigorta, Bina Tamamlama Sigortası başta olmak üzere geliştirdiği yenilikçi ürünlerle de sektörde öncü konumunu sürdürüyor.

Quick Sigorta’nın halka arzı başarıyla tamamlandı

AHMET YAŞAR: SİGORTACILIK IÇİN YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, “Quick Sigorta’nın halka arzına gösterilen güven ve ilgi, bizim için son derece kıymetlidir. Şirketimize güven duyarak bu yolculuğa ortak olan tüm yatırımcılarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

Quick Sigorta’yı kurarken hedefimiz yalnızca başarılı bir sigorta şirketi oluşturmak değildi. Amacımız; teknolojiyi odağına alan, güçlü sermaye yapısına sahip, yenilikçi ürünler geliştiren ve sigortacılığın geleceğine yön veren bir şirket inşa etmekti. Bugün geldiğimiz noktada, yaklaşık 9 bin acentemiz, 30 milyonu aşan poliçemiz, 101,5 milyar TL aktif büyüklüğümüz ve 25,1 milyar TL özsermayemizle Türkiye’nin en büyük hayat dışı sigorta şirketlerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz.

Yaklaşık 12 yıl sonra sigorta sektöründe, 19 yıl sonra hayat dışı sigorta sektöründe gerçekleştirilen ilk halka arzı başarıyla tamamlamış olmak, yalnızca şirketimiz açısından değil, Türk sigortacılık sektörünün sermaye piyasalarındaki temsili açısından da önemli bir dönüm noktasıdır. Quick Sigorta’nın halka arzını, sektörümüzün sermaye piyasalarıyla daha güçlü bütünleşmesine katkı sağlayacak stratejik bir adım olarak görüyoruz.

Halka arzımızın en önemli özelliği, ortak satışı içermemesi ve tamamının sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilmesidir. Halka arzdan elde edilecek kaynağın tamamı şirketimize aktarılacak; güçlü sermaye yapımızı daha da destekleyerek sürdürülebilir büyümemizi güçlendirecek ve uzun vadeli değer üretme kapasitemizi artıracaktır.Bu halka

arz, yalnızca sermayemizi güçlendiren bir finansman işlemi değildir. Aynı zamanda şeffaflık, kurumsallaşma, hesap verebilirlik ve sürdürülebilir büyüme anlayışımızı sermaye piyasalarının disipliniyle daha ileri taşıyan stratejik bir adımdır. “Kaynak Şirkete, Değer Geleceğe” yaklaşımımızın özü de budur.

Sigorta; üretimin, yatırımın, ticaretin ve toplumsal refahın sürdürülebilirliğini mümkün kılan en önemli güven mekanizmalarından biridir. Güçlü sermaye yapısına sahip, şeffaf, hesap verebilir ve kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş sigorta şirketleri, ekonomik dayanıklılığın ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurları arasında yer almaktadır. Bu nedenle Quick Sigorta’nın halka arzını yalnızca şirketimizin büyüme yolculuğunda yeni bir aşama olarak değil, Türk sigortacılık sektörünün sermaye piyasalarıyla daha güçlü bütünleşmesine katkı sağlayacak stratejik bir adım olarak görüyoruz. İnanıyorum ki bu halka arzın gerçek kazananı yalnızca Quick Sigorta değil; sermaye piyasalarımız, sigorta sektörümüz ve ülkemiz olacaktır.

Bugüne kadar bize güvenen milyonlarca sigortalımız, binlerce acentemiz ve iş ortaklarımızla birlikte güçlü bir başarı hikâyesi yazdık. Bugün bu başarı hikâyesine yatırımcılarımız da ortak oldu. Bundan sonraki en büyük sorumluluğumuz; bize duyulan bu güvene layık olmak, istikrarlı büyümemizi sürdürmek, kurumsal yönetim anlayışımızı daha da güçlendirmek ve tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer üretmeye devam etmektir.

Quick Sigorta için halka arz bir sonuç değil, yeni bir başlangıçtır. “Kaynak Şirkete, Değer Geleceğe” anlayışıyla; sigortalılarımız, acentelerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve yatırımcılarımızla birlikte Türkiye’nin güven ortağı olmaya ve geleceğe değer üretmeye devam edeceğiz.”



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