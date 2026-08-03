İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), günlük su kesintisi programını paylaştı. Arızaların onarımı ve planlı çalışmalar kapsamında bazı ilçelerde bölgesel olarak su kesintisi yapacak. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, programın ayrıntısını merak ediyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU, (İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ) 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü İzmir'in birçok ilçesinde arıza ve planlı çalışmalar nedeniyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu.İZSU'nun açıklamasına göre kesintilerin büyük bölümü ana boru arızaları ve branşman arızalarından kaynaklanıyor. Bazı bölgelerde ise bağlantı çalışmaları, müteahhit ekiplerinin yenileme çalışmaları ve Gediz Elektrik kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle su verilemiyor.



Karabağlar, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Seferihisar ve Urla ilçelerinde yaşanan kesintilerden etkilenen vatandaşlar programın ayrıntısını merak ediyor.

3 AĞUSTOS SU KESİNTİSİ PROGRAMININ AYRINTILARI



İzmirde sular ne zaman gelecek? İZSU 3 Ağustos su kesintisi programı...

İzmirde sular ne zaman gelecek? İZSU 3 Ağustos su kesintisi programı...







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