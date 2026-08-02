Yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık mücadelesinde Fransız ekibi Rennes ile taraftarı önünde karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Avusturya kampının ardından Türkiye'ye dönen Galatasaray, hazırlık müsabakasında Ligue 1 temsilcisi Rennes'i konuk etti.

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LEPAUL HAT-TRICK YAPTI

Rams Park'ta oynanan maçta iki kez öne geçen sarı kırmızılılar, skoru koruyamadı ve 3-2 geriye düştü. Müsabakanın 90+3. dakikasında penaltı kazanan Galatasaray, Barış Alper'in penaltı golüyle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini 18. dakikada Victor Osimhen, 49. dakikada Gabriel Sara ve 90+4. dakikada Barış Alper Yılmaz attı. Fransız ekibinin golleri ise sonuncusu penaltıdan olmak üzere 27, 58 ve 61. dakikalarda Esteban Lepaul'den geldi.

SARA'DAN İKİ GOL KATKISI

Sarı kırmızılıların Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

Galatasaray - Rennes

AVUSTURYA'DAKİ İKİ MAÇINI KAYBETTİ

Summer Series Upper Austria kapsamında iki hazırlık maçı oynayan Galatasaray, bu müsabakaların ikisini de kaybetti. Kamptaki ilk maçında İtalya ekibi Monza ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan 2-0 mağlup ayrıldı. Sonraki maçta bir başka İtalya temsilcisi Venezia ile mücadele eden Galatasaray, rakibine 3-0 yenildi.

Galatasaray - Rennes

SONRAKİ RAKİP VILLARREAL

Galatasaray, 8 Ağustos Cumartesi günü İspanya LaLiga ekibi Villarreal ile hazırlık maçlarında karşılaşacak.

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