Türkiye Gazetesi
Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e şok tepki
Galatasaray'ın Rennes ile evinde oynayacağı hazırlık maçı öncesinde sarı kırmızılı taraftarlar, Başkan Dursun Özbek'e tepki gösterdi.
Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, Rams Park'ta Fransız ekibi Rennes ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Galatasaray'dan Eren Derdiyok'a sürpriz teklif
"DURSUN ÖZBEK TRANSFERLER NEREDE"
Maç öncesinde tribünleri dolduran sarı kırmıızlı taraftarlar, Başkan Dursun Özbek'e tepki gösterdi. Transfer döneminin suskun takımlarından Galatasaray'da taraftarlar, "Dursun Özbek transferler nerede" tezahüratıyla tepkisini gösterdi.
SOSYAL MEDYADA DA TEPKİ GÖSTERİLDİ
Gündüz sosyal medyada verilen tepkinin ardından Rams Park'ta da Dursun Özbek yeniden hedef oldu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR