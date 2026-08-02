Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezon öncesinde kulüpler transfer çalışmalarını hızlandırırken, futbolseverler de ligin başlangıç tarihi ile yaz transfer döneminin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hem transfer ve tescil takvimini hem de sezonun ilk hafta fikstürünü açıklarken, takımlar yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni sezonun başlamasına kısa süre kala hem transfer piyasasında yaşanacak gelişmeler hem de Süper Lig'in ilk hafta maçları, futbolseverler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte, 2026-2027 sezonu ilk hafta maçları...

Süper Lig ne zaman başlıyor, transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2026-2027 sezonu ilk hafta maçları

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu 14 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, sahasında ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yı konuk edecek.

İlk hafta heyecanı dört güne yayılacak. Haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında Gençlerbirliği-Fenerbahçe, Beşiktaş-Eyüpspor, Kasımpaşa-Trabzonspor ve Samsunspor-Göztepe karşılaşmaları da yer alıyor.

Süper Lig ne zaman başlıyor, transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2026-2027 sezonu ilk hafta maçları

SÜPER LİG 2026-2027 SEZONU 1. HAFTA FİKSTÜRÜ

Tarih Saat Ev Sahibi Deplasman 14.08.2026 21:30 GALATASARAY A.Ş. ÇORUM FK 15.08.2026 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. TRABZONSPOR A.Ş. 15.08.2026 19:00 KONYASPOR ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 15.08.2026 21:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. CORENDON ALANYASPOR 15.08.2026 21:30 GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE A.Ş. 16.08.2026 19:00 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK KOCAELİSPOR 16.08.2026 21:30 AMED SPORTİF FAALİYETLER ERZURUMSPOR FK 16.08.2026 21:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. EYÜPSPOR 17.08.2026 21:30 SAMSUNSPOR A.Ş. GÖZTEPE A.Ş.

Süper Lig ne zaman başlıyor, transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2026-2027 sezonu ilk hafta maçları

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yeni sezon öncesinde kadrolarını güçlendirmeye devam eden kulüpler için yaz transfer dönemi devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 2026-2027 sezonunun birinci transfer ve tescil dönemi 22 Haziran 2026'da başladı, 4 Eylül 2026 tarihinde ise sona erecek.

TFF'nin açıkladığı takvime göre ikinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027'de başlayacak ve 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek.



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