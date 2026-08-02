ABD-İran Savaşı'nın kilit nokrası haline gelen ve dünya ticaretini derinden etkileyen Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşma kapısı aralandı. Tahran, Umman ile görüşmelerde son aşamaya gelindiğini vurgulayarak, müzakerelerin üçüncü taraf ülkeleri ilgilendirmediğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman ile Hürmüz Boğazı’na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını bildirdi.

İran resmi haber ajansı İRNA'ya göre, Arakçi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Arakçi, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı.

Hürmüz'de düğüm çözülüyor! İran ile Körfez ülkesi müzakerelerde son aşamada

TAHRAN: UMMAN İLE BİZİ İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Hürmüz Boğazı’nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını söyleyerek, "İran ile Umman arasındaki müzakereler sonuçlandırılma aşamasında olup, son safhasına geçmektedir. İran ile Umman arasındaki görüşmeler iki taraflıdır ve diğer tarafı ilgilendirmiyor." ifadesini kullandı.

Hürmüz'de düğüm çözülüyor! İran ile Körfez ülkesi müzakerelerde son aşamada

WASHINGTON'UN TEHDİTLERİNE SERT CEVAP

Bekayi, ülkesinin, ABD'nin tehditleri karşısında pozisyon değiştirmeyeceğine atıf yaparak, "ABD'liler eğer maceracılık peşinde koşarsa kesin bir cevap alırlar." dedi.

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