Rusya'nın 'gölge filosu' ile bağlantılı olduğu iddia edilen gemiye İtalya liderliğinde AB'ni deniz kuvvetleri misyonu tarafından operasyon düzenlendi. Roma yönetimi tarafından yapılan açıklamada gemiye helikopterle indirilen askerlerin denetim yaptığı belirtildi.

İtalya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın "gölge filosuyla" bağlantılı olduğu öne sürülen bir petrol tankerine yönelik operasyonda İtalyan askerlerinin helikopterle gemiye çıkarak denetim gerçekleştirdiğini açıkladı.

İtalya Savunma Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) bünyesinde İtalya liderliğinde görev yapan deniz kuvvetleri misyonunun Rusya'nın "gölge filosuyla" bağlantılı olduğu öne sürülen bir petrol tankerine operasyon düzenlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB yaptırımları listesinde bulunan Kamerun bayraklı "Toa Payoh" adlı tankere geminin bayrak kaydının doğrulanması amacıyla müdahale edildiği belirtildi.

Helikopterle gemiye baskın! AB'den Rusya'nın 'gölge filosuna' operasyon

HELİKOPTERLE BASKIN DÜZENLENDİ

Açıklamada, gemi kaptanının ilk aşamada iş birliği yapmayı reddettiği, bunun üzerine İtalyan askeri personelinin "EUNAVFOR MED" (Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Gücü) İrini Operasyonu kapsamında sancak gemisi olarak görev yapan Thaon di Revel'den havalanan helikopterle tankerin güvertesine çıkarak denetim gerçekleştirdiği ifade edildi.

Helikopterle gemiye baskın! AB'den Rusya'nın 'gölge filosuna' operasyon

YUNANİSTAN VE POLONYA DESTEK VERDİ

Açıklamada, operasyona Yunanistan'a ait bir savaş gemisi ve Polonya'ya ait bir devriye uçağının da destek verdiği belirtilirken, müdahalenin yaklaşık 2 saat sürdüğü ve güvenli bir şekilde sona erdiği belirtildi.

Tankere Batı Afrika ülkesi Benin'den İstanbul'a gerçekleştirdiği sefer sırasında müdahale edildiği bildirildi. Müdahale kapsamında mürettebattan herhangi bir kişinin gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

Helikopterle gemiye baskın! AB'den Rusya'nın 'gölge filosuna' operasyon

Operasyon hakkında bilgi sahibi bir kaynak, geminin Kamerun bayrağına geçtiğimiz hafta kaydedildiğini ve İrini Operasyonu'nda görev yapan AB deniz misyonunun bu tür denetimler sırasında gemilere el koyma yetkisinin bulunmadığını aktardı.

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