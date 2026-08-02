Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Udinese ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Udinese ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Schladming kasabasında sürdüren bordo mavililer, kampın son gününde Udinese ile karşı karşıya geldi.

TRABZONSPOR MUÇI İLE KAZANDI

Hazırlık kampından üçüncü maçını Udinese ile oynayan Trabzonspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 4. dakikada Ernest Muçi kaydetti.

Trabzonspor - Udinese

AVUSTURYA KAMPINDA İLK GALİBİYET

Sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da tesislerinde başlayan Trabzonspor, ilk iki hazırlık karşılaşmasında mağlup olurken gol de kaydedemedi. İlk karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci maçı da 1-0 kaybetti.

Trabzonspor - Udinese

TRABZONSPOR'UN AVUSTURYA KAMPI SONA ERDİ

Avusturya'nın Schladming kasabasında 23 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililerin 11 günlük kampı, sona erdi.

Kampın son gününde üçüncü hazırlık karşılaşmasını İtalya'nın Udinese takımı ile oynayan Karadeniz ekibi, maçın ardından Trabzon'a dönecek.

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