Trabzonspor, Avusturya kampını Udinese galibiyetiyle kapattı
Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Udinese ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Udinese ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Schladming kasabasında sürdüren bordo mavililer, kampın son gününde Udinese ile karşı karşıya geldi.
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TRABZONSPOR MUÇI İLE KAZANDI
Hazırlık kampından üçüncü maçını Udinese ile oynayan Trabzonspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 4. dakikada Ernest Muçi kaydetti.
AVUSTURYA KAMPINDA İLK GALİBİYET
Sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da tesislerinde başlayan Trabzonspor, ilk iki hazırlık karşılaşmasında mağlup olurken gol de kaydedemedi. İlk karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci maçı da 1-0 kaybetti.
TRABZONSPOR'UN AVUSTURYA KAMPI SONA ERDİ
Avusturya'nın Schladming kasabasında 23 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililerin 11 günlük kampı, sona erdi.
Kampın son gününde üçüncü hazırlık karşılaşmasını İtalya'nın Udinese takımı ile oynayan Karadeniz ekibi, maçın ardından Trabzon'a dönecek.