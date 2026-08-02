İngiltere Premier Lig'in köklü takımlarından Tottenham'ın, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Sarı kırmızılıların 27 yaşındaki golcüsü Victor Osimhen, gösterdiği performansla dev takımların ilgisini çekmeye devam ediyor.

TOTTENHAM, OSIMHEN'İN PEŞİNDE

İngiliz basınından CaughtOffside'ın haberine göre; yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Tottenham, hücum hattını Galatasaray'dan Victor Osimhen ile güçlendirmeyi istiyor.

Victor Osimhen

İNGİLİZ EKİBİNİN TEKLİFİ

İngiliz ekibinin ilk etapta 65 milyon avroluk teklif yapmaya hazırlandığı, Galatasaray'ın ise 75 milyon avrodan az teklifleri değerlendirmeyeceği belirtildi. Tottenham'ın güvenilir bir golcüye ihtiyaç duyduğu, Galatasaray'a şu ana kadar resmi bir teklif yapılmadığı ve doğrudan temasın gerçekleşmediği aktarıldı.

BİRÇOK TALİBİ VAR

27 yaşındaki Nijeryalı golcüyle İngiltere'den Manchester United ile Chelsea ve İspanya'dan Atletico Madrid'in ilgilendiği kaydedildi. Sarı kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Osimhen, 22 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

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