Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Premier Lig'in yeni takımı Hull City'nin, Galatasaray'ın da talip olduğu Benfica'nın Hırvat golcüsü için anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Galatasaray ve İngiltere Premier Lig'in yeni takımı Hull City'nin Franjo Ivanovic'e kancayı taktığı belirtildi. Portekiz temsilcisi Benfica'da forma giyen Hırvat santrfor Franjo Ivanovic'in Premier Lig'in yeni ekibi Hull City'ye transfer olmaya yakın olduğu öne sürüldü.

KULÜPLER ANLAŞMAYA YAKIN

O Jogo'nun haberine göre; Benfica ve Hull City, yaklaşık 25 milyon avro bonservis bedeli üzerinden anlaşma aşamasına geldi. Transferin, zorunlu satın alma maddesi içeren kiralık formülüyle gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

Franjo Ivanovic

G.SARAY DA TALİPLERDEN

22 yaşındaki golcü için Como, Real Betis ve Galatasaray'ın da devrede olduğu, Portekiz ekibinin Hull City'nin teklifini daha cazip bulduğu kaydedildi. Haberde, görüşmelerin son detaylarının konuşulduğu ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği belirtildi.

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