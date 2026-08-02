Asırlık Gece yeni bölüm tarihi fragmanın paylaşılmasının ardından yeniden gündeme geldi. TRT 1’in yayın akışında dizinin ekrana geleceği gün, başlangıç saati netleşti. 15 Temmuz gecesi yaşananları konu alan dizinin 8. bölüm tarihi belli oldu.

Asırlık Gece 8. bölüm için bekleyiş sürerken yeni bölüm tanıtımı izleyicilerle buluştu. Son olarak 6. ve 7. bölümleri yayınlanan dizinin hangi gün ekrana geleceği ve yeni bölümün saat kaçta başlayacağı araştırılıyor.

ASIRLIK GECE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Asırlık Gece’nin yeni bölümü 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 20.00’de yayınlanacak. Dizinin hem TRT 1 ekranlarından hem de tabii üzerinden izlenebileceği duyuruldu.

Asırlık Gece yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Asırlık Gece, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında yaşanan gelişmeleri, kritik kurumlarda verilen mücadeleyi ve gecenin önemli dönüm noktalarını konu alıyor. Doç. Dr. Hüseyin Aydın’ın “Asırlık Gece” kitabından yola çıkılarak hazırlanan yapım, 15 Temmuz gecesinde yaşananları yalnızca kronolojik bir darbe anlatısı olarak değil, yıllar boyunca devletin kritik kurumlarına sızan örgütlü yapının harekete geçişini ve buna karşı verilen büyük direnişi çok yönlü bir anlatımla ekrana taşıyor.

Asırlık Gece yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

ASIRLIK GECE OYUNCU KADROSU

Dizide, Erkan Petekkaya, Seçkin Özdemir, Murat Aygen, Rüzgâr Aksoy, Altan Akışık, Yavuz Bingöl, Burak Sergen, Emir Benderlioğlu, Tolga Mendi, Soner Türker ve Gülsim Ali gibi başarılı isimler rol alıyor.

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