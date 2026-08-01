İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çekimleri yapılacak "Asırlık Gece" isimli belgesel dizi nedeniyle 3, 4 ve 5 Ağustos'ta geçici trafik düzenlemesine gidilecek. Köprünün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönü 01.00-05.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da sürücüleri yakından ilgilendiren bir trafik düzenlemesi yapılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, belgesel dizi çekimleri nedeniyle üç gece boyunca belirli saatlerde trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, "Asırlık Gece" isimli belgesel dizi projesi kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak çekimler nedeniyle geçici olarak trafik düzenlemesine gidildi.

"Asırlık Gece" dizisi için İstanbul'da trafik düzenlemesi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece kapatılacak

BU SAATLERE DİKKAT!

Bu kapsamda, çekimlerin güvenli şekilde yapılabilmesi için 3-4 ve 5 Ağustos'ta 01.00-05.00 saatlerinde köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikameti trafiğe kapatılacak.

"Asırlık Gece" dizisi için İstanbul'da trafik düzenlemesi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece kapatılacak

Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

ASIRLIK GECE DİZİSİNİN KONUSU

Asırlık Gece dizisi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşanan kritik gelişmeleri ve o gece verilen mücadeleyi anlatıyor. Hüseyin Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlanan yapım, darbe girişiminin hazırlık sürecini, önemli dönüm noktalarını ve yaşanan olayları belge ve tanıklıklar ışığında ekrana taşıyor.

"Asırlık Gece" dizisi için İstanbul'da trafik düzenlemesi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece kapatılacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, köprüler ve TRT binası gibi stratejik noktalarda yaşanan gelişmeleri odağına alan dizi, yakın tarihin en kritik gecelerinden birini farklı yönleriyle ele alıyor.

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