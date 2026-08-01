Anadolu Ajansı
Milliler, yedincilik için parkeye çıkacak
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda klasman maçında Almanya'ya mağlup olan Türkiye, yarın yedincilik için sahaya çıkacak.
18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki klasman maçında Almanya'ya 74-69 yenilen Türkiye, yedincilik karşılaşması oynayacak.
İtalya'nın Trento kentindeki BTS Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği 19-18 Almanya'nın, ilk yarısı ise 37-31 Türkiye'nin üstünlüğüyle geçildi.
Üçüncü periyot sonunda yeniden öne geçen (58-57) Almanya, sahadan 74-69 galip ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, yarın 7'ncilik maçında İsrail ile karşılaşacak.
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