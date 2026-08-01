Rafael Leao transferinde ezeli rakibi Galatasaray ile yarışan Fenerbahçe'nin, Portekizli futbolcu için Milan'a ikinci teklifini sunacağı ve transferi bitirmekte kararlı olduğu belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği 27 yaşındaki Portekizli oyuncunun transferinde sarı lacivertlilerden yeni bir hamle geldiği iddia edildi.

FENERBAHÇE 2. TEKLİFİNİ YAPACAK

Calciomercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, Rafael Leao için Milan'a önümüzdeki saatlerde ikinci resmi teklifini sunacak. Haberin detayında, sarı-lacivertlilerin transferden vazgeçmediği ve transfer sürecini kararlılıkla ilerlettiği belirtildi.

Rafael Leao

MAAŞ BEKLENTİSİ 10 MİLYON AVRO

Rafael Leao'yu Süper Lig'e taşıyacak operasyonda mutlu sona ulaşmak ve orta yolu bulmak adına tarafların görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı. Sarı lacivertlilerin ilk teklifinin 40 milyon avro artı bonuslar olduğu, Milan'ın ise en az 60 milyon avro talep ettiği ifade edildi. Taraflar arasındaki yaklaşık 20 milyon avroluk farkın bonuslar ve ödeme planı üzerinden azaltılabileceği kaydedildi. Portekizli yıldızın yıllık maaş beklentisinin ise 10 milyon avronun üzerinde olduğu vurgulandı.

LEAO'NUN GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

İtalyan ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Leao'nun, güncel piyasa değeri 50 milyon avro olarak gösteriliyor. Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon 31 maçta görev yaptı ve sahada kaldığı 1968 dakikada 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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