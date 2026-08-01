Çetin iklimi ve dondurucu soğuklarıyla bilinen Ağrı Dağı eteklerinde ezber bozan bir başarıya imza atıldı. Doğubayazıt'ta çorak bir araziyi meyve bahçesine dönüştüren Abdulkadir Ardin, zorlu kış koşullarına rağmen erik, kayısı, elma ve armut yetiştirmeyi başardı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Örtülü köyünde Ağrı Dağı eteklerinde Abdulkadir Ardin tarafından 'çorak arazide' kurulan bahçede erik, kayısı, elma ve armut gibi çok sayıda meyve yetiştiriliyor.

Meyve hasadına katılan Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, bahçeyi ziyaret ederek burası hakkında Ardin'den bilgi aldı.

Kaymakam Ayvat ve beraberindekiler daha sonra kayısı ve erik hasadı yaptı.

Yılın 6 ayı soğuk olan bölgede ezber bozdu! İşini bırakıp Ağrı Dağının eteklerine bahçe kurdu

YAPILAMAZ DENİLENİ YAPTI!

Ayvat, ilçede bir süre önce göreve başladığını ve bölgedeki meyve yetiştiriciliğinin önemli olduğunu söyledi.

Bahçede çok sayıda meyve çeşidinin olduğunu belirten Ayvat, "Erik ve kayısı hasadı yaptık. Çeşitli meyve ağaçlarını gördük. Abdulkadir Bey çocukluk hayalini gerçekleştirmiş. 2015 yılında işi gücü bırakmış Ağrı Dağı'nın eteklerinde hayali olan bu meyve bahçesi potansiyelini fiiliyata dökmüş. Erik ağacı, üzüm bağları, şeftali, kayısı, ceviz gibi türlü türlü meyve fidanları ve ağaçlarının olduğunu gördük" diye konuştu.

Yılın 6 ayı soğuk olan bölgede ezber bozdu! İşini bırakıp Ağrı Dağının eteklerine bahçe kurdu

Ayvat, bölgenin karasal iklime sahip olduğunu, kışın çetin geçtiğini ve zorlu mevsim koşullarına rağmen meyve üretiminin büyük bir başarı olduğunu anlattı.

YAPTIĞIYLA İLÇEYE ÖRNEK OLDU

Ardin'in örnek bir çiftçilik sergilediğini vurgulayan Ayvat, şunları kaydetti:

"Kışın kar örtüsü olmasından dolayı yaklaşık 6 ay boyunca soğuğu meşhur olmasına rağmen 'burada meyvecilik, sebzecilik gelişmez' algısını kırmış. İlçe Tarım Müdürlüğünün politikaları olsa dahi içeriden bir çiftçinin vatandaşlarımıza bu denli bir örnek faaliyeti hayata geçiriyor olması bizler için çok sevindirici. Abdulkadir Bey bu noktada birçok çiftçiye, Doğubayazıt'taki birçok vatandaşımıza bir örnek teşkil ediyor"

Yılın 6 ayı soğuk olan bölgede ezber bozdu! İşini bırakıp Ağrı Dağının eteklerine bahçe kurdu

İlçede görev yapacağı süre boyunca tarım ve turizm başta olmak üzere birçok alanda çalışma yapacaklarını dile getiren Ayvat, "Yeşilliği, fidan dikimi ve meyve sebzeciliğini artırma noktasındaki politikalarımızı geliştireceğiz ve Abdulkadir Bey gibi insanların sayısını burada arttırmaya çalışacağız" dedi.

Yılın 6 ayı soğuk olan bölgede ezber bozdu! İşini bırakıp Ağrı Dağının eteklerine bahçe kurdu

Ayvat, Ağrı Dağı'nın çok ciddi bir turizm potansiyeline sahip olduğunu, dağa tırmanış yapanlar ile İshak Paşa Sarayı'nı görmeye gelen misafirlerin bu bahçeyi görmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Yılın 6 ayı soğuk olan bölgede ezber bozdu! İşini bırakıp Ağrı Dağının eteklerine bahçe kurdu

Abdulkadir Ardin ise bahçede çeşitli meyve ağaçlarının yanı sıra havuz, restoran, dinlenme alanları, konaklama imkanlarıyla vatandaşları ağırladıklarını belirtti.

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