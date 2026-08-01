Anadolu Ajansı
Hırvatistan'a gitmişti! Slovenya Cumhurbaşkanı kaza geçirdi, işte son durumu
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Hırvatistan'a giden Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, dönüş yolunda kaza geçirdi. Hastaneye kaldırılan Cumhurbaşkanı'nın son durumu belli oldu.
Slovenya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Pirc Musar'ın Hırvatistan'da katıldığı bir etkinlik sonrası dönüş yolunda trafik kazası geçirdiği ifade edildi.
HAFİF YARALANDI
Pirc Musar'ın tedbir amaçlı dün geceyi hastanede geçirdiği belirtilen açıklamada, hafif yaralanan Pirc Musar'ın bugün evinde dinlendiği aktarıldı.
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Açıklamada, iki polis aracının karıştığı kazada biri ağır olmak üzere 2 yaralı olduğu, yaralıların hastanede tedavilerine devam edildiği kaydedildi.
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