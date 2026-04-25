Eurovision 2026 Şarkı Yarışması öncesinde İsrail'in katılımına yönelik tepkiler boykot dalgasına dönüştü. Slovenya ulusal televizyonu (RTV Slovenia), yarışmayı yayınlamak yerine ekranlarını Filistin sinemasına açacağını duyurdu.

Slovenya kamu yayıncılık grubu direktörü Ksenija Horvat, yaptığı açıklamada Eurovision’u yayın akışından tamamen çıkardıklarını belirterek, yarışma saatlerinde Filistin'in Sesi serisi altında Filistinli yönetmenlerin belgesel ve filmlerini izleyiciyle buluşturacaklarını açıkladı.

Tel Aviv'e ses kesen darbe! Slovenya Netanyahu hükümetine ders niteliğinde bir mesaj yayımladı

5 ÜLKE YARIŞMAYI BOYKOT EDİYOR

Avrupa Yayıncılar Birliği'nin (EBU) İsrail’in katılımına izin vermesi, ittifak içinde çatlağa yol açmıştı. Slovenya’nın yanı sıra İspanya, Hollanda, İrlanda ve İzlanda da İsrail’in katılımı ve oylamalardaki şaibeler nedeniyle etkinliği boykot edeceklerini duyurdu.

2025 yılında 166 milyon izleyiciye ulaşan yarışmanın, bu büyük yayıncıların çekilmesiyle ciddi bir prestij ve reyting kaybı yaşaması bekleniyor.

OYLAMADA USULSÜZLÜKLER

Eurovision sadece Gazze’deki katliam nedeniyle değil, aynı zamanda oylamadaki şaibelerle de hedefte. Önceki yıllarda İsrail adaylarına halk oylamasında gelen "anormal" ve "koordineli" desteklerin, yarışmanın adaletini bozduğu öne sürülmeye devam ediyor. Eleştirilerin odağındaki EBU, "koordineli oylama faaliyetlerine" karşı yeni kısıtlamalar getirdiğini açıklasa da, beş ülkenin çekilme kararını engelleyemedi.

VİYANA 2026: KATILIMCI SAYISI DÜŞÜYOR

Geçtiğimiz yıl Basel’de düzenlenen yarışmaya 37 ülke katılırken, boykotlar ve artan siyasi gerilim nedeniyle Viyana’daki katılımcı sayısı 35’e geriledi.

