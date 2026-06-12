İhlas Haber Ajansı
Korku dolu anlar! Zamanla yarıştılar, sahibinin çığlığıyla bıçak alıp koştular
Elazığ’da demir yoluna çıkan bir ineğe yük treninin çarpması sonucu hayvan tren ile raylar arasına sıkıştı. Olayı fark eden vatandaşlar, telef olmaması için saniyeler içinde müdahale ederek ineği keserken, yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ’da trenin çarptığı inek, raylar ile tren arasına sıkışırken vatandaşlar saniyeler içinde müdahale ederek hayvanı telef olmadan kestiler.
TREN ÇARPTI, YAYLAR ARASINA SIKIŞTI
Olay, Kızılay Mahallesi'nden geçen demir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi otlatmak için ineğini yeşillik alana çıkardı. O esnada demir yoluna geçen inek, yük treninin çarpması sonucu tren ve raylar arasına sıkıştı.
SAHİBİ BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ
Trenin ineğine çarptığını gören hayvan sahibi, bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım talep etti. Vatandaşlar olay yerine koşarken, ineğin telef olmaması için adeta saniyelerle yarışıldı.
TELEF OLMADAN KESTİLER
Bir şahıs, bıçak getirerek telef olmak üzere olan ineği kesti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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