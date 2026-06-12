Elazığ’da demir yoluna çıkan bir ineğe yük treninin çarpması sonucu hayvan tren ile raylar arasına sıkıştı. Olayı fark eden vatandaşlar, telef olmaması için saniyeler içinde müdahale ederek ineği keserken, yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ’da trenin çarptığı inek, raylar ile tren arasına sıkışırken vatandaşlar saniyeler içinde müdahale ederek hayvanı telef olmadan kestiler.

TREN ÇARPTI, YAYLAR ARASINA SIKIŞTI

Olay, Kızılay Mahallesi'nden geçen demir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi otlatmak için ineğini yeşillik alana çıkardı. O esnada demir yoluna geçen inek, yük treninin çarpması sonucu tren ve raylar arasına sıkıştı.

SAHİBİ BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

Trenin ineğine çarptığını gören hayvan sahibi, bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım talep etti. Vatandaşlar olay yerine koşarken, ineğin telef olmaması için adeta saniyelerle yarışıldı.

TELEF OLMADAN KESTİLER

Bir şahıs, bıçak getirerek telef olmak üzere olan ineği kesti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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