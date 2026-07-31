İstilacı yeşil papağan ve İskender papağanı, ağaçkakanların yaptığı yuvaları kullanıyor. Çiğdeci ise sığırcık, serçe ve diğer oyuklara yuvalayan kuşlarla rekabete giriyor.

İstanbul’da kayıtlı yaklaşık 390 kuş türü bulunurken, bunlardan yeşil papağan, İskender papağanı ve çiğdeci istilacı özellik göstererek yerli türler için tehdit oluşturuyor.

İstanbul’da göçmen kuş istilası var! Yerli türleri tehdit ediyorlar

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN KUŞ ÇEŞİTLİLİĞİ İSTANBUL’DA

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Başkanı Dr. Ergün Bacak, İstanbul’un göç yolları üzerinde bulunması sebebiyle Türkiye’nin en zengin kuş çeşitliliğine sahip kentlerinden olduğunu söyledi. Kentte farklı kaynaklara göre yaklaşık 380-390 kuş türünün bulunduğuna işaret eden Bacak, son yıllarda bunların arasına yabancı kökenli bazı türlerin de eklendiğini ifade etti.

İstanbul’da göçmen kuş istilası var! Yerli türleri tehdit ediyorlar

ÜÇ TÜR İSTİLACI ÖZELLİK GÖSTERİYOR

Bacak, “İstanbul’da şu anda istilacı özellik gösteren üç yaygın tür var; bunlar yeşil papağan, İskender papağanı ve çiğdeci. Bir de ak yanaklı Arap bülbülü var, bu tür henüz takip aşamasında. Üreme başarısı göstermeye başladı ancak henüz diğer türleri tehdit edecek seviyede değil” dedi.

İstanbul’da göçmen kuş istilası var! Yerli türleri tehdit ediyorlar

AĞAÇKAKANLARIN YUVALARI İŞGAL EDİLİYOR

İstilacı türlerin yerli kuşlarla yuva ve besin rekabetine girdiğini belirten Bacak, şu ifadeleri kullandı: “Yeni geldikleri bölgelerde avcılar, hastalıklar olmadığı için bunlar çok hızlı çoğalabiliyorlar. Bu da yerli türlerin besin ve hayat alanlarını kaybetmesine sebep oluyor. Özellikle ağaçkakanların açtığı oyuklar papağanlar tarafından işgal edildi. Ağaçkakanların kullanacağı yuvaları yeşil papağan ve İskender papağanı kullanabiliyor. Çiğdeci ise sığırcık, serçe ve diğer oyuklara yuvalayan kuşlarla rekabete giriyor. Bu durum yerli türlerin üreme başarısını olumsuz etkiliyor.”

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