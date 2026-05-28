İhlas Haber Ajansı
Ticari araç koyunların arasına daldı! Çoban öldü, 9 hayvan telef oldu
Sivas’ta hafif ticari aracın koyun sürüsüne daldığı kazada çoban Emrullah Otugüzel olay yerinde hayatını kaybetti, 9 koyun telef oldu.
2 dk önce
Kangal ilçesi yakınlarında bir hafif ticari aracın koyun sürüsüne dalması sonucu çoban olay yerinde hayatını kaybetti ve 9 koyun telef oldu.
- Kaza, Kangal ilçesi Bozarmut yolu 3. kilometresinde meydana geldi.
- N.K idaresindeki 58 AU 445 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, yoldan karşıya geçen koyun sürüsüne çarptı.
- Sürünün çobanı Emrullah Otugüzel olay yerinde hayatını kaybetti.
- Kazada 9 koyun telef oldu.
- Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaza, Kangal ilçesi Bozarmut yolu 3. kilometresinde yaşandı. Bozarmut köyünden Kangal ilçesine gitmekte olan N.K idaresindeki 58 AU 445 plakalı Citroen marka hafif ticari araç yoldan karşıya geçen koyun sürüsünün arasına daldı.
ÇOBAN ÖLDÜ, KOYUNLARI TELEF OLDU
Sürünün çobanı Emrullah Otugüzel olay yerinde hayatını kaybetti, 9 koyun ise telef oldu. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
