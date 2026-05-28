Sivas’ta hafif ticari aracın koyun sürüsüne daldığı kazada çoban Emrullah Otugüzel olay yerinde hayatını kaybetti, 9 koyun telef oldu.

Kaza, Kangal ilçesi Bozarmut yolu 3. kilometresinde yaşandı. Bozarmut köyünden Kangal ilçesine gitmekte olan N.K idaresindeki 58 AU 445 plakalı Citroen marka hafif ticari araç yoldan karşıya geçen koyun sürüsünün arasına daldı.

Sürünün çobanı Emrullah Otugüzel olay yerinde hayatını kaybetti, 9 koyun ise telef oldu. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

