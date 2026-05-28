İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da feci kaza! Kurbanlık yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kurbanlık koyun yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Özetle
Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 110. kilometresinde meydana gelen kazada kurbanlık hayvan yüklü kamyonet devrildi, sürücü ve yanındaki kişi ağır yaralandı.
- Kaza Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 110'uncu kilometresinde meydana geldi.
- Samet Çakır (24) yönetimindeki kurbanlık küçükbaş hayvan yüklü kamyonet devrildi.
- Sürücü ve yanındaki bir kişi ağır yaralandı.
- Yaralılar ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Sürücü Samet Çakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- Diğer yaralının tedavisi devam ediyor.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 110'uncu kilometresinde Samet Çakır'ın (24) kullandığı kurbanlık küçükbaş hayvan yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Çakır, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise tedavisi devam ediyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
