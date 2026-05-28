Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kurbanlık koyun yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 110'uncu kilometresinde Samet Çakır'ın (24) kullandığı kurbanlık küçükbaş hayvan yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da feci kaza! Kurbanlık yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Çakır, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

