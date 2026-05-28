NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yayın akışında yer almayan dizinin sezon finali yapıp yapmadığı ve yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Yeraltı dizisinin son bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından gözler yeni bölüm tarihine çevrildi. Haydar Ali, Bozo ve Ceylan arasındaki gerilim sezon finalinde dikkat çekerken, izleyiciler “Yeraltı yeni bölüm neden yok?” sorusuna cevap aramaya başladı.

YERALTI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

NOW TV yayın akışına göre Yeraltı dizisi bu hafta yeni bölümüyle ekranlara gelmedi. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptığı açıklandı.

Yapım ekibinden yeni sezon tarihiyle ilgili resmi bir açıklama gelmezken, Yeraltı dizisinin ikinci sezonunun yaz arasının ardından Eylül veya Ekim 2026 döneminde yeniden izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Yeraltı yeni bölüm ne zaman, neden yok?

YERALTI NEDEN YOK?

Yeraltı dizisinin yayınlanmama nedeni sezon finali yapmış olması olarak gösteriliyor. Bayram haftası nedeniyle televizyon kanallarında yayın akışında değişiklikler yaşanırken, birçok yapım tekrar bölümleri veya özel yayınlarla ekranlara geliyor.

NOW TV’nin güncel yayın akışında da Yeraltı’nın yeni bölümüne yer verilmedi. Dizinin sezon arası sürecinde oyuncu kadrosu ve yeni sezon senaryosuna ilişkin gelişmelerin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yeraltı sezon finalinde Haydar Ali ile Kartal arasındaki hesaplaşma hikayenin yönünü değiştiren gelişmelerden biri oldu. Boğazın ortasında başlayan yüzleşmede Haydar Ali hem düşmanlarıyla hem de kendi geleceğiyle ilgili kritik kararların eşiğine geldi. Yaşanan olaylar sonrası karakterler arasındaki dengeler tamamen değişmeye başladı.

Bozo’nun Haydar Ali’ye karşı kurduğu planlar daha da büyürken, Ceylan ise Haydar Ali’nin gitme ihtimaliyle yüzleşmek zorunda kaldı. Azize tarafında alınan kararlar da geçmişten gelen çatışmaları yeniden ortaya çıkardı. Final bölümünde karakterlerin verdiği kararlar, yeni sezonda yaşanacak olayları doğrudan etkileyecek.

