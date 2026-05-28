Türk Hava Yolları, 2026 yaz sezonunda Karadağ'ın Tivat kentine gerçekleştirdiği sefer sayılarını artırma kararı aldı. İstanbul-Tivat hattında haftalık uçuş sayısı 26 Haziran'dan itibaren 9'dan 11'e çıkarılacak.

SABAH VE AKŞAM SAATLERİNE EK SEFERLER

THY'nin İstanbul-Tivat hattındaki haftalık sefer sayısı 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren artırılacak. Yeni düzenlemeyle birlikte İstanbul Havalimanı'ndan Karadağ'ın Tivat kentine sabah ve akşam saatlerinde ek seferler düzenlenecek.

Öte yandan THY, İstanbul kalkışlı Tivat uçuşlarını TK1095 ve TK1097 sefer sayılarıyla, Tivat kalkışlı İstanbul varışlı uçuşlarını ise TK1096 ve TK1098 sefer sayılarıyla gerçekleştirecek.

