Bangladeş’te Kurban Bayramı’nda kesilmesi planlanan ve Donald Trump’a benzerliği ile dikkat çeken bufalonun kesimi, İçişleri Bakanı’nın talimatıyla iptal edildi.

Bangladeş’te sarı saçları nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’a benzetilen albino bufalo sosyal medyada fenomen olmuştu. Günde 4 kez yıkanan ve özel olarak bakılan hayvan ile fotoğraf çekmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturmuştu. Sahibinin "Kurban Bayramında kesilecek" dediği bufalo ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Devreye Bangladeş İçişleri Bakanı girdi.

SARI ÇALI BUFALO TAM 700 KİLO 700 kilogram ağırlığındaki boğanın sahibi, hayvanın adının kardeşi tarafından verildiğini dile getirmişti. Bangladeş’in başkenti Dakka yakınlarındaki Narayanganj bölgesindeki çiftlikte yaşayan bufaloya Mayıs ayı boyunca insanlar yoğun ilgi gösterdi.

TEK LÜKSÜ YIKANMAK Bakıcısı , 'Günde dört kez yıkanmak dışında bir lüksü yok' dedi. İnsanlar onu görmek için saatlerce yol kat etti, hatta son günlerde ziyaretlerin kısıtlandığı dahi haber konusu oldu. Sebep ise hayvanın strese girmesiydi...

KESİLMEYECEK! Son olarak Bangladeş İçişleri Bakanı ise sosyal medyada da viral olan bu bufalo için "kesilmesin" talimatı verdi.

"Trump" Kurban Bayramı'nda kesilmesi bu karar ile iptal edildi.

Kaynak: AFP

