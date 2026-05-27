2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken futbolseverlerin gündeminde Türkiye Milli Futbol Takımı’nın maç programı yer alıyor. ''Milli maçlar ne zaman, Dünya Kupası ne zaman başlıyor?'' merak edilirken 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkacak olan ay-yıldızlı ekip, ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak düzenlediği turnuvada D Grubu’nda mücadele edecek.

Türkiye Dünya Kupası grup aşamasında Amerika Birleşik Devletleri Milli Futbol Takımı, Paraguay Milli Futbol Takımı ve Avustralya Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli maçlar ne zaman, Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN, TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Play-off finalinde Kosova’yı mağlup ederek Dünya Kupası bileti alan milliler, grup aşamasında ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım’ın grup aşamasındaki ilk sınavı 14 Haziran 2026 tarihinde Avustralya karşısında olacak. Kanada’da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 07.00’de başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip ikinci grup maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 20 Haziran 2026 tarihinde saat 06.00’da oynanacak.

Türkiye’nin grup aşamasındaki son rakibi ise ev sahibi ABD olacak. Kritik karşılaşma 26 Haziran 2026 tarihinde saat 05.00’te başlayacak.

DÜNYA KUPASI MİLLİ MAÇLAR HANGİ KANALDA?

Milli takımın tüm maçları TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran 2026 Perşembe günü başlayacak. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyon, Dünya Kupası tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

Bu yıl ilk kez 48 takımın katılacağı turnuvada toplam 104 karşılaşma oynanacak. Organizasyon yaklaşık bir ay sürecek ve dünyanın en büyük futbol şöleni Kuzey Amerika’da gerçekleştirilecek.

DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Grup Aşaması: 11 Haziran -27 Haziran 2026

Son 32 (Round of 32) turu: 28 Haziran -3 Temmuz 2026

Son 16 turu: 4-7 Temmuz 2026

Çeyrek Finaller: 9 -11 Temmuz 2026

Yarı Finaller: 14-15 Temmuz 2026

3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026

Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)

