İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den '27 Mayıs' mesajı: Değişen sadece yöntemler oldu
27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde paylaşım yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Menderes ve arkadaşlarını idama götüren zihniyet ile 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki odakların aynı olduğunu söyledi. Yıllarca milli iradenin hedef alındığını belirten Çiftçi, tüm darbeci anlayışları lanetledi.
- 27 Mayıs 1960 darbesi, Türkiye'de vesayet ve darbeci zihniyetin başlangıç noktalarından biri olarak gösterildi.
- Merhum Başbakan Adnan Menderes'in milli irade anlayışının, cuntacı zihniyet tarafından hazmedilemediği ve milletin oylarıyla gelen hükümetin darbeyle görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
- Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın sözde yargı düzeniyle idam edilerek millet vicdanında yaralar açtığı ifade edildi.
- Aradan geçen yıllarda değişenin sadece yöntemler olduğu ve millet iradesine karşı kurulan vesayet anlayışının 15 Temmuz'da FETÖ eliyle yeniden ortaya çıktığı vurgulandı.
- 15 Temmuz gecesi milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde darbecilere geçit vermediği ve demokrasiye sahip çıktığı belirtildi.
- 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan sürecin, milli iradenin üzerinde hiçbir güç olmadığını gösterdiği ifade edildi.
- 27 Mayıs darbesi ve tüm darbeci anlayışlar lanetlenerek, demokrasi şehitleri rahmet ve minnetle yad edildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin Türkiye’de vesayet ve darbeci zihniyetin başlangıç noktalarından biri olduğunu belirterek, bu anlayışın yıllar boyunca farklı biçimlerde milli iradeyi hedef aldığını söyledi.
Merhum Başbakan Adnan Menderes'in, "Yeter. Söz milletindir." diyerek ortaya koyduğu milli irade anlayışının, cuntacı zihniyet tarafından hazmedilemediğini ve milletin oylarıyla gelen hükümetin darbeyle görevden uzaklaştırıldığını vurgulayan Çiftçi, "Ardından kurulan sözde yargı düzeniyle Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilerek milletimizin vicdanında silinmeyecek yaralar açılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
DEĞİŞEN TEK ŞEY 'YÖNTEM'
Aradan geçen yıllarda değişenin sadece yöntemler olduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti:
"Bibliyoman" Erol Üyepazarcı ile bayram sohbeti: Kitaba olan tutkum bir kazayla başladı
"Millet iradesine karşı kurulan vesayet anlayışı, 15 Temmuz'da bu kez hain FETÖ eliyle yeniden sahneye çıkmıştır. Ancak bu aziz millet, 15 Temmuz gecesi muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde meydanlara çıkarak tanklara, silahlara ve darbecilere geçit vermemiş, demokrasiye canı pahasına sahip çıkmıştır.
27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan süreç bize açıkça göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. 27 Mayıs darbesini ve tüm darbeci anlayışları lanetliyor, demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu'yu, Hasan Polatkan'ı rahmetle, minnetle yad ediyorum."