ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçmesinin yaptırımların kaldırılması için yeterli olmayacağını söyledi. Yaptırımların hafifletilmesine kapıyı kapatan Trump, müzakere sürecine ilişkin net mesaj verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer programına ilişkin tartışmalar sürerken dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

PBS News’e telefonla bağlanarak konuşan Trump, İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin bir soruya net bir cevap verdi. İran’ın uranyumdan vazgeçmesi karşılığında yaptırımların hafifletilip hafifletilmeyeceği sorusuna Trump, “Hayır, hayır, kesinlikle değil. Yaptırımların hafifletilmesi değil” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesinin yaptırımların kaldırılmasıyla doğrudan bağlantılı olmadığını da vurguladı.

GERİ ADIM ATMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamalar, ABD ile İran arasında yaklaşık üç aydır devam eden ve Orta Doğu’daki gerilimi azaltmaya yönelik olduğu belirtilen müzakere sürecinin sürdüğü bir dönemde geldi. Trump’ın, sürecin genel olarak olumlu ilerlediğini ifade etmesine rağmen yaptırımlar konusunda geri adım atmaması dikkat çekti.

Öte yandan Trump, dün Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran ile görüşmelerin “gayet iyi gittiğini” belirtmiş, kabine toplantısında da müzakerelerin gündemde olacağını ifade etmişti.

