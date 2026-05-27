İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 269’a ulaştı.

Bakanlık, yalnızca son açıklamadan bu yana 56 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Aynı dönemde yaralı sayısının ise 9 bin 840’a yükseldiği aktarıldı.

İsrail ordusunun 17 Nisan’da yürürlüğe giren ve daha sonra 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

GÜNEY LÜBNAN’DA YOĞUN SALDIRILAR

Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun akşam saatlerinden itibaren güney bölgelerdeki Sur kent merkezi ile birlikte El-Bus, Abbasiyye, Reşidiyye, Sarifa, Mansuri, Adşit, Kefer Tebnit ve Yuhmur Şakif gibi noktalara hava saldırıları düzenlediğini aktardı.

İsrail ordusunun ayrıca Zehrani Nehri’nin güneyini “çatışma bölgesi” ilan ederek sivillerden bölgeyi terk etmelerini istediği bildirildi.

ATEŞKESE RAĞMEN DEVAM EDEN GERİLİM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun orduya Lübnan’a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiği yönündeki açıklaması da bölgede tansiyonu yükseltti.

Öte yandan ABD arabuluculuğunda yürütülen süreç kapsamında ateşkesin önce kısa süreli uzatıldığı, ardından 45 gün daha uzatıldığı belirtilmişti. Buna rağmen bölgede karşılıklı saldırıların sürdüğü ifade ediliyor.

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilen kişi sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

