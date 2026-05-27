Savaşın acı tablosu! Lübnan'da ölü sayısı 3 bin 269 oldu
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 269’a yükseldiğini açıkladı. Ateşkese rağmen devam eden saldırılar bölgede gerilimi artırıyor.
- 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 269'a ulaştı.
- Sadece son açıklamadan bu yana 56 kişi daha hayatını kaybetti.
- Aynı dönemde yaralı sayısı 9 bin 840'a yükseldi.
- İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 45 gün uzatılan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.
- Lübnan'ın güney bölgelerindeki çeşitli noktalara hava saldırıları düzenlendi.
- İsrail ordusu, Zehrani Nehri'nin güneyini "çatışma bölgesi" ilan ederek sivillerden bölgeyi terk etmelerini istedi.
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 269’a ulaştı.
Bakanlık, yalnızca son açıklamadan bu yana 56 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Aynı dönemde yaralı sayısının ise 9 bin 840’a yükseldiği aktarıldı.
İsrail ordusunun 17 Nisan’da yürürlüğe giren ve daha sonra 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Bölge yeniden kan gölüne dönecek! İsrail, Lübnan'a geniş kapsamlı saldırıya hazırlanıyor
GÜNEY LÜBNAN’DA YOĞUN SALDIRILAR
Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun akşam saatlerinden itibaren güney bölgelerdeki Sur kent merkezi ile birlikte El-Bus, Abbasiyye, Reşidiyye, Sarifa, Mansuri, Adşit, Kefer Tebnit ve Yuhmur Şakif gibi noktalara hava saldırıları düzenlediğini aktardı.
İsrail ordusunun ayrıca Zehrani Nehri’nin güneyini “çatışma bölgesi” ilan ederek sivillerden bölgeyi terk etmelerini istediği bildirildi.
ATEŞKESE RAĞMEN DEVAM EDEN GERİLİM
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun orduya Lübnan’a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiği yönündeki açıklaması da bölgede tansiyonu yükseltti.
Öte yandan ABD arabuluculuğunda yürütülen süreç kapsamında ateşkesin önce kısa süreli uzatıldığı, ardından 45 gün daha uzatıldığı belirtilmişti. Buna rağmen bölgede karşılıklı saldırıların sürdüğü ifade ediliyor.
Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilen kişi sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.