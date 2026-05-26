Volkswagen'in Çin pazarı için ürettiği Passat'ın yeni versiyonu ortaya çıktı. Yeni nesil PHEV platformunu kullanan model 1500 km'ye yakın bir menzil sunuyor.

SAIC-Volkswagen ortaklığının Çin pazarı için üretmeye devam ettiği Passat'ın yenilenen versiyonu tanıtıldı. Yeni Passat ePro ve Tiguan LePro modelleri 29 Mayıs'ta piyasaya sürülecek.

Araçlar, SAIC Volkswagen'in yeni nesil PHEV platformunu kullanacak ve en yeni tasarım dilini benimseyerek yeni nesil hibrit ürün gamını temsil edecek.

Passat geleneği Çin'de devam ediyor: 1500 km'ye varan menzil

Passat ePro, tam dolu şarj ve yakıt deposuyla toplam 1.468 kilometre menzil vadediyor.

YENİ NESİL ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT SİSTEM

Aracın kaputunun altında 1.5 litrelik EA211 turbo benzinli motor ve bir elektrik motoru bulunuyor. Benzinli motor 129 beygir, elektrik motoru ise 197 beygir güç üretebiliyor. Sistemde 22 kWh bir batarya paketi kullanılıyor.

Yepyeni bir dış tasarıma sahip olan Passat ePro, yeni tasarlanmış LED farlar, kesintisiz LED ışık şeridi ve aydınlatmalı logo ile elektrikli araçların modern estetiğine kavuşuyor. Araç, 5017 mm uzunluğa, 1850 mm genişliğe ve 1489 mm yüksekliğe sahip. Modelin dingil mesafesi ise 2871 mm.

Aracın iç kısmında 12,9 inçlik merkezi multimedya ekranı, 10,3 inçlik gösterge paneli ve yolcu tarafında bir üçüncü bir ekran bulunuyor.

