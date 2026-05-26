Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı boyunca yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağını açıkladı. Özellikle perşembe ve cuma günleri birçok bölgede kuvvetli yağış bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilini gezerek değerlendirmek isteyenleri yakından ilgilendiren açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, bayramı kapsayan 4 günlük periyotta Türkiye’nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ HAVA BULUTLU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yarın yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağını, ancak Güney Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Iğdır ve Kars çevrelerinde yerel yağışların görüleceğini bildirdi.

27 Mayıs 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

YAĞIŞ İKİNCİ GÜN GELİYOR

Bayramın ikinci gününe denk gelen perşembe günü ise Türkiye’nin büyük bölümünde yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağı açıklandı. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında sağanak yağış beklenirken; Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.

Yetkililer, kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalara neden olabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

28 Mayıs 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

YAĞIŞ CUMA DA SÜRECEK

Cuma günü ise Trakya ve İstanbul dışında ülke genelinde yağışların devam edeceği, özellikle Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz’de etkisini artıracağı ifade edildi. Bayramın son gününde ise yağışlı sistemin kuzey bölgelerde etkisini sürdürüp ardından yurdu terk etmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların bayram boyunca mevsim normallerinde seyredeceği, cuma günü ise kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer normallerin altına düşeceği bildirildi.

29 Mayıs 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara’da yarın parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, perşembe ve cuma günleri yağış görülecek. Sıcaklıkların 22-25 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da yarın parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak, bayramın ikinci günü yağış etkili olacak. Sıcaklıkların 23-26 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

İzmir’de ise kıyı kesimlerde güneşli, iç kesimlerde yer yer yağışlı hava görülecek. Kentte sıcaklıkların 28-30 derece arasında olması öngörülüyor.

30 Mayıs 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

