'Özel' hüsran! Boş meydanlara konuştu... Özgür Özel'in İzmir mitingine kaç kişi katıldı?
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğundan indirilen, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in İzmir’de gövde gösterisi yapma planı elinde patladı.
Cumhuriyet Meydanı’nda yasa dışı toplanma ısrarı fiyaskoyla sonuçlanan Özel, Gündoğdu Meydanı’ndaki boş caddelere hitap etti. Sosyal medyada alay konusu olan miting, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun ahı tuttu" yorumlarına neden oldu.
İZMİR’DE BEKLENEN KALABALIK BULUNAMADI
CHP içindeki koltuk kavgaları ve hukuki krizlerin ardından tabanından büyük ölçüde kopan Özgür Özel, ilk açık hava sınavını verdiği İzmir’de adeta hüsrana uğradı.
Valiliğin güvenlik ve alan kısıtlılığı gerekçesiyle daha önce uyardığı CHP yönetimi, yasa dışı bir algı operasyonu oluşturmak için Cumhuriyet Meydanı’nda ısrar etti. Ancak emniyet güçlerinin yasal mevzuata uygun barikatlarını aşamayan partililer, sadece küçük bir grubun katılımıyla Gündoğdu Meydanı’na doğru yöneldi.
SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ: "OTOBÜSÜN ETRAFINDA BİLE ADAM YOK"
Özgür Özel’in seçim otobüsü üzerinden sokak aralarında boş caddelere hitap ettiği anların fotoğrafları sosyal medyaya düşünce adeta yer yerinden oynadı.
CHP’nin kalesi olarak bilinen İzmir’de miting alanının dolmaması ve katılımın yok denecek kadar az olması, dalga konusu oldu.
Birçok sosyal medya kullanıcısı, boş caddelerin fotoğraflarını paylaşarak şu yorumlarda bulundu:
Koskoca Manisa Milletvekili boş yollarda nutuk atıyor.
İzmir bile bu koltuk kavgasından bıkmış, meydanda kimse kalmamış.
Özgür Özel kendi çalıp kendi oynamış.
KILIÇDAROĞLU’NUN AHI MI TUTTU?
Özgür Özel’in İzmir’deki bu sönük ve fiyasko dolu mitingi, parti kulislerini de hareketlendirdi. 38. Olağan Kurultay’ın ardından yaşanan usulsüzlük iddiaları ve mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararıyla koltuğunu kaybeden Özel’in, tabanda hiçbir karşılığının kalmadığı bu mitingle tescillenmiş oldu.
Vatandaşlar, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun haksız bir şekilde koltuğundan edilmesini hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu’nun ahı tuttu. Kılıçdaroğlu döneminde bile İzmir’de böylesi bir hüsran yaşanmamıştı. Özgür Özel parti tabanını tamamen eritti" yorumlarını yaptı.
ÖZGÜR ÖZEL'İN İZMİR MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?
Öte yandan, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in İzmir mitingine kaç kişinin katıldığı merak konusu oldu.
Özel, İzmir mitinginde, “30 bin kişiyle meydan dolar diyenlere 100 bin kişiyle geldik” ifadelerini kullansa da alan gözlem verilerine göre, yaklaşık 5 bin kişinin meydanda olduğu iddia edildi.