Cumhuriyet Meydanı’nda yasa dışı toplanma ısrarı fiyaskoyla sonuçlanan Özel, Gündoğdu Meydanı’ndaki boş caddelere hitap etti. Sosyal medyada alay konusu olan miting, " Kemal Kılıçdaroğlu’nun ahı tuttu " yorumlarına neden oldu.

Valiliğin güvenlik ve alan kısıtlılığı gerekçesiyle daha önce uyardığı CHP yönetimi, yasa dışı bir algı operasyonu oluşturmak için Cumhuriyet Meydanı’nda ısrar etti. Ancak emniyet güçlerinin yasal mevzuata uygun barikatlarını aşamayan partililer, sadece küçük bir grubun katılımıyla Gündoğdu Meydanı’na doğru yöneldi.

CHP’nin kalesi olarak bilinen İzmir’de miting alanının dolmaması ve katılımın yok denecek kadar az olması, dalga konusu oldu.

Özgür Özel kendi çalıp kendi oynamış.

İzmir bile bu koltuk kavgasından bıkmış, meydanda kimse kalmamış.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, boş caddelerin fotoğraflarını paylaşarak şu yorumlarda bulundu:

KILIÇDAROĞLU’NUN AHI MI TUTTU?

Özgür Özel’in İzmir’deki bu sönük ve fiyasko dolu mitingi, parti kulislerini de hareketlendirdi. 38. Olağan Kurultay’ın ardından yaşanan usulsüzlük iddiaları ve mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararıyla koltuğunu kaybeden Özel’in, tabanda hiçbir karşılığının kalmadığı bu mitingle tescillenmiş oldu.

Vatandaşlar, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun haksız bir şekilde koltuğundan edilmesini hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu’nun ahı tuttu. Kılıçdaroğlu döneminde bile İzmir’de böylesi bir hüsran yaşanmamıştı. Özgür Özel parti tabanını tamamen eritti" yorumlarını yaptı.