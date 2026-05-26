ABD ile İran orduları arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan sıcak çatışmaların hemen ardından, Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman’ın başkenti Maskat’ın yaklaşık 60 deniz mili açığında seyir halinde olan ticari bir petrol tankerinin yakınında şiddetli bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

Umman’ın başkenti Maskat’ın yaklaşık 60 deniz mili açığında seyreden bir geminin yakınında patlama meydana geldi.

Maskat açıklarında ilerleyen uluslararası bir tankerin kaptanı, geminin yakın çevresinde dış kaynaklı bir patlama yaşandığını UKMTO merkezine rapor etti.

Yapılan ilk incelemelerin ardından yayımlanan resmi raporda, patlamanın etkisiyle gemide maddi hasar oluştuğu ve denize bir miktar yakıt sızıntısının gerçekleştiği aktarıldı.

BÖLGEDEKİ TÜM GEMİLERE "YÜKSEK TEYAKKUZ" ÇAĞRISI

Uluslararası deniz hukuku ve güvenliği yetkilileri, patlamanın bir mayın, füze veya kamikaze İHA saldırısı olup olmadığını belirlemek üzere geniş çaplı bir teknik inceleme başlattı.

UKMTO, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ndeki askeri gerilimin sivil taşımacılığı doğrudan tehdit etmeye başlaması üzerine acil bir seyir uyarısı yayımladı. Bölgeden geçiş yapacak tüm uluslararası kargo gemileri ve tankerlerin maksimum dikkatle seyretmeleri, her türlü şüpheli faaliyeti ve radar hareketliliğini derhal bölgedeki koalisyon güçlerine bildirmeleri tavsiye edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası