Camide imamı darbetti! Saldırgan tutuklandı
İstanbul Bahçelievler'de dün camide bayram temizliği yapan imamı darbeden şahıs yakalandı. İmamın tedavisi tamamlanırken saldırgan ise tutuklandı.
- Saldırgan F.C.Y. (38), kimliği tespit edildikten sonra gözaltına alındı.
- Daha önce psikolojik tedavi gördüğü belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Şüpheli, "kamu görevlisine karşı kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
- Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Dün İstanbul Bahçelievler Siyavuşpaşa Camisi'nde cami imamı Selami Beyaztaş'ın (51), camide temizlik yaptığı sırada bir kişi tarafından darbedildiği anlaşıldı.
Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli F.C.Y'yi (38) gözaltına aldı.
Af yerine yeni model mi geliyor? AK Parti’den dikkat çeken mesaj
TUTUKLANDI
Daha önce psikolojik tedavi gördüğü belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "kamu görevlisine karşı kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Siyavuşpaşa Merkez Camisi İmam Hatibi Selami Beyaztaş, camide bayram temizliği yaptığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğramıştı.
Şüpheli olayın ardından kaçarken, yaralanan Beyaztaş sağlık ekiplerince hastaneye götürülmüştü. Beyaztaş, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi olmuştu.
Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.