Süper Lig devleriyle anılıyor: Rafael Leao'dan "veda" tadında açıklama
Serie A ekibi Milan'da forma giyen ve 65 milyon euroluk piyasa değeriyle dikkat çeken Rafael Leao, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kafa karıştırdı. Portekizli yıldızın, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia ediliyor.
Milan'da taraftarlarla sorun yaşayan ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Rafael Leao, "veda" yorumlarına neden olan açıklamasıyla adından söz ettirdi.
KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM
Adı Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan 26 yaşındaki futbolcu, "Bu dönem, fiziksel ve psikolojik dayanıklılığımı sonuna kadar sınadı ve bunu benimle yakından yaşayanlar, bunun benim için ne kadar zor olduğunu bilirler. Bu nedenle, sezonun bizim yaşadığımızdan tamamen farklı bir yöne gitmesi için elimden gelenin en iyisini yapan herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım Milan gelecek sezon yeniden zaferlere imza atar" ifadelerini kullandı.
31 MAÇTA 13 GOLE KATKI
Portekiz Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Leao'nun, İtalyan kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız oyuncu, 2025-2026 sezonunda 31 maçta 10 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.