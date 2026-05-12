Fenerbahçe başkan adayı Milan’ın sol açığı Rafael Leao ile anlaştı. Transfer çalışmaları için İtalya’da bulunan Hakan Safi, Portekizli yıldızla prensipte el sıkıştı. 26 yaşındaki forvet için Milan’ın istediği para en az 50 milyon avro...

MEHMET EMİN ULUÇ - Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezonu daha tamamlamak üzere olan Fenerbahçe, olağanüstü genel kurul için geri sayıma geçerken başkan adayları gaza bastı. Kongrede Aziz Yıldırım’la yarışacak Hakan Safi, flaş transferler için kolları sıvarken ilk hamlesini Rafael Leao ile yaptı. Safi uzun süredir temasta olduğu Portekizli yıldızın işini bitirmek için İtalya’ya gitti ve prensip anlaşmasını sağladı. 26 yaşındaki sol açıkla el sıkışan Hakan Safi’nin, başkan seçilmesi hâlinde formayı giydireceği ilk isim Leao olacak.

Rafael Leao

MANU’YA ÇALIM ATTI

Rafael Leao, 2018’de transfer olduğu Milan ile 2028’e kadar sözleşmesi olmasına rağmen kariyerinde farklı bir adım atmakta kararlı. La Gazzetta dello Sport’un iddiasına göre İtalyan devi de ayrılığa uzak değil. Milan piyasa değeri 65 milyon avro olan Leao’yu 50-60 milyon avro bandında satışa sıcak bakıyor. Portekiz Millî Takımı’nın bankolarından olan Leao için, Manchester United’ın da alıcı olduğu biliniyor. Ancak işi İtalya’da bizzat bağlayan Safi, başkanlık koltuğuna oturursa Leao’nun yeni adresi Fenerbahçe olacak.

Hakan Safi

YERLİ REAL KURACAĞIM

Milan-Atalanta maçını San Siro tribünlerinden izleyen Hakan Safi hem Leao’nun temsilcileriyle hem de Milanlı yöneticilerle bir araya gelerek Portekizlinin transferini bizzat bitirdi. Safi, kongre üyeleriyle yaptığı görüşmelerde, “Çok güçlü bir kadro kuracağım. Fenerbahçe tıpkı Real Madrid gibi yıldız futbolcularla dolu bir takım olacak” ifadelerini kullandı.

KOÇ ORTADA DURUYOR

Eski başkan Ali Koç, bir kere daha seçim sürecinde yer almayacağını ifade etti. Aday olmayacağını belirten Koç, kimseyi desteklemediğini vurgularken, “Sadece Fenerbahçe’nin daha güzel günler yaşamasını istiyorum. Tek bir oyum var. Seçim günü gidip oyumu vereceğim” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası