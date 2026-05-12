CHP’de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın istifa ettiği iddiaları siyaset gündemini hareketlendirdi. Parti yönetimi disiplin sürecini başlatırken, Zeynel Emre’nin açıklamaları ve “çürük elmalar” çıkışı tartışmaları daha da sertleştirdi.

BERAT TEMİZ- AK Parti’ye katılacağı konuşulan CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın partisinden istifa ettiği belirtildi.

Bir süredir Genel Başkan Özgür Özel’in telefonlarına çıkmadığı ifade edilen Köksal’ın e-Devlet üzerinden istifasının ardından CHP harekete geçerek disiplin süreci başlattı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, MYK toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada Burcu Köksal’ın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirterek “Şimdi güle güle, nereye giderse gitsin” dedi.

Disipline sevk edildi: Burcu Köksal CHP'den istifa etti

Belediye başkanlarının “tehdit, baskı ve şantaj” ile transfer edilmeye çalışıldığını iddia eden Emre, istifa eden ve başka partiye geçen isimler için “Çürük elmalar” suçlamasında bulundu.

Emre, etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren Muhittin Böcek’in disipline sevk edilip edilmeyeceği ile ilgili “İfadesini henüz görmüş değiliz. Önümüze geldiği zaman o konuda bir karar veririz” diye konuştu.

Zeynel Emre, gazetemizin gündeme getirdiği, yedek parti için Balgat’ta üç katlı bir binanın kiralanmasıyla ilgili soruyu da şu karşılığı verdi:

Bazı hususlar vardır ki sadece genel başkanımız bilir, uhdesinde tutar, yayılmaması önemlidir. Kendisinin bilgisi dışında bu alanda bilgi sahibi olan ya da bilgiyi paylaşmayı haiz hiç kimse yoktur, doğru da olmaz.

