Milli Eğitim Bakanlığı, “üniversiteye başlama yaşının 15’e düşürüleceği” iddialarını net bir dille yalanladı. Bakan Yusuf Tekin, hedefin hız değil nitelikli eğitim olduğunu vurgulayarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında esnek ve öğrenci odaklı bir sistemin geliştirildiğini söyledi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın hedefinin öğrencileri erken mezun etmek değil, daha nitelikli bir eğitim sistemi oluşturmak olduğunu söyledi. Milletvekillerinin soru önergesini cevaplayan Tekin, eğitim politikalarının hızlandırma değil, verimlilik ve esnek eğitim modelleri üzerine kurulduğunu belirtti.

MEB'DEN '15 yaşında üniversite' iddialarına cevap: Hedef ‘erken mezuniyet’ değil ‘nitelikli’ eğitim

Tekin, öğrencilerin okulda geçirdiği sürenin uzunluğundan çok, bu sürenin verimli ve kaliteli olmasının önemsendiğini vurgulayıp, “Hız vurgusu, öğrencinin kapasitesine uygun ilerlemesine imkân tanıyan sistem verimliliği olarak değerlendirilmeli” dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile tek tip eğitim anlayışından uzaklaşıldığını kaydeden Tekin, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre farklı eğitim modellerinin geliştirildiğini ifade etti.

