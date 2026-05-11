Gaziantep’te silahlı bir saldırgan tarafından rehin alınan ve polisin şüpheliyi etkisiz hale getirmesine yardımcı olan taksi şoförünün o anlara ait görüntüsü ortaya çıktı. Şoför Ramazan Yıldırım “Bir polise ateş etmek üzereyken ön camdan silahını tutarak polise değmesini engelledim. Son gücümle elindeki silahı almaya çalıştım. Ardından polislere seslendim ekipler müdahale etti” dedi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde Semih Ç. (31) ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen Gülbahar Y. (36), bindikleri taksinin şoförü Ramazan Yıldırım’ı rehin almıştı. İhbar sonrası harekete geçen polis ekipleri, taksi sürücüsünü rehin alarak araçla kaçmaya başlayan şüphelileri takibe almıştı.

Gaziantep’te rehin alınan taksicinin yeni görüntüsü ortaya çıktı! ‘Cesur’ müdahale sonrası ilk kez konuştu

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Silahlı şüpheli kendisini durdurmaya çalışan polis ekiplerine kurşun sıkmıştı. Taksi şoförü aracındaki saldırgana müdahale ederek, polisin yakalamasına yardımcı olmuştu. Korku dolu anlara ait yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde silahlı şahsın polis ekiplerine ateş açarak uzun süre direndiği görüldü. Taksicinin soğukkanlı müdahalesi araç içi kamerasına yansıdı.

“KADINI KENDİSİNE SİPER ETMİŞTİ”

Öte yandan korku dolu anları yaşayan taksi şoförü o anları şöyle anlattı:

Ben 20 yıldır taksiciyim. Araban'da taksicilik yapmaktayım. Dün şahıs internet üzerinden taksi çağırdı oraya gittiğimde elinde silahla yanındaki kadını kendisine siper etmişti. Ben gidecektim silahı bana çevirdi. Taksimin arka koltuğuna bindi. Gitmemi istedi 5 kilometre sonra polis otosunu görünce ona ateş etti. 10-15 kilometre sonra yine polis otosuna sıktı. Yavuzeli ilçesinde ekipler bizi bekliyordu orada da bana silah doğrultarak oradan da geçtik. Başka bir uygulama noktasında da barikat kuran ekiplere ateş etti oradan da geçtik. Kırmızı ışıkta bile beni durdurmuyordu sivil araçlara silah çekerek yolu açtırıyordu.

Taksi şoförü Ramazan Yıldırım

“ELİM PARÇALANDI, 7 DİKİŞ ATILDI”

Şoför Yıldırım, “Yakında bir polise ateş etmek üzereyken ön camdan silahını tutarak polise değmesini engelledim. Daha sonra silahı arkaya çekti ben de döndüm son gücümle elindeki silahı almaya çalıştım. Ardından polislere seslendim ekipler müdahale etti. Ben şuna şükrediyorum, hiçbir Türk polisine zarar gelmedi. Şahsa müdahale sırasında elim de parçalandı 7 dikiş atıldı” dedi.

