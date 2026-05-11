İtalya’nın simge yapılarından Trevi Çeşmesi’ne girerek havuzda yüzen Yeni Zelandalı bir turist, polis müdahalesi sonrası gözaltına alındı. Tarihi yapıyı koruma kurallarını ihlal eden şahsa 500 euro ceza kesilirken, çeşmeye ömür boyu giriş yasağı için süreç başlatıldı.

Avrupa’nın en çok ziyaret edilen tarihi noktalarından biri olan Trevi Çeşmesi’nde kuralları ihlal eden yabancı uyruklu bir ziyaretçi tepki çekti. Yeni Zelandalı olduğu belirtilen şahıs, polis ekiplerinden kaçtıktan sonra tarihi çeşmenin mermer heykellerine tırmanarak havuza atladı.

POLİS EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Olay sırasında çevrede toplanan kalabalığın şaşkın bakışları arasında çeşmede yüzmeye başlayan turist, güvenlik görevlileri ve polis ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

Karakola götürülen şahsa, kültürel mirası koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 500 euro idari para cezası uygulandı. Yetkililer ayrıca turist hakkında, Trevi Çeşmesi ve çevresine ömür boyu giriş yasağı getirilmesi için yasal süreç başlatıldığını açıkladı.

Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan tarihi yapıda yaşanan olay, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepki topladı. Yetkililer, kültürel miras alanlarında güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti.

