Barcelona'da top koşturan Robert Lewandowski, Katalan ekibiyle kazandığı LaLiga şampiyonluğu sonrası konuştu. Sözleşmesi sezon sonu bitecek dünyaca ünlü 37 yaşındaki Polonyalı golcü, takımdaki geleceğine dair konuştu.

Avrupa devleri Borussia Dortmund ve Bayern Münih'te forma giydikten sonra transfer olduğu Barcelona'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Robert Lewandowski, "Toplamda 14 lig şampiyonluğu kazandım. Her kulüpte şampiyon oldum. Bununla gurur duyuyorum" sözlerini sarf etti.

"BİRKAÇ TEKLİF DAHA DİNLEYECEĞİM"

İspanyol ekibindeki geleceğine dair konuşan 37 yaşındaki futbolcu, "Henüz ne yapacağımı bilmiyorum. Sözleşmemin bitmesine 50 gün kaldığını yeni öğrendim, hâlâ vaktim var. Daha alt seviyedeki bir ligde bir fırsat olabilir. Neredeyse 38 yaşındayım ama fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum, bu yüzden bunu değerlendiriyorum. Birkaç teklif daha dinleyeceğim ve sonra kararımı vereceğim" dedi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Barcelona Sportif Direktörü Deco, şampiyonluk sonrası deneyimli oyuncunun geleceği konusunda yıldız futbolcunun menajeri Pini Zahavi ile bir araya geldi.

43 MAÇTA 22 GOLE KATKI

Barcelona forması altında bu sezon 4 kulvarda 43 maça çıkan Lewandowski, sahada kaldığı 2221 dakikada 18 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

