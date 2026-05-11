Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun son haftasına girilirken şampiyonluk yarışındaki düğüm çözüldü. Galatasaray 33. haftada sahasında ağırladığı Antalyaspor’u mağlup ederek sezonun tamamlanmasına bir hafta kala mutlu sona ulaştı. Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman merak edilirken sarı-kırmızılı ekip üst üste 4. kez Süper Lig kupasının sahibi oldu.

Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da şimdi gözler sezonun son maçına çevrildi. Okan Buruk’un öğrencileri ligin kapanış haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Mücadele hem sezonun kapanış karşılaşması olması hem de şampiyon takımın son lig maçına çıkacak olması nedeniyle büyük ilgi görüyor. Peki, Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman?

Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman? Süper Ligde son hafta maçları!

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 34. son haftasında oynanacak Kasımpaşa - Galatasaray maçı 17 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele bu hafta sonu saat 20.00’de başlayacak.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman? Süper Ligde son hafta maçları!

SÜPER LİG'DE SON HAFTA MAÇLARI

Trendyol Süper Lig’de 34. hafta programı:

Çaykur Rizespor - Beşiktaş | 15 Mayıs 2026 Cuma | 20.00

Fatih Karagümrük - Alanyaspor | 16 Mayıs 2026 Cumartesi | 17.00

Gaziantep FK - Başakşehir | 16 Mayıs 2026 Cumartesi | 20.00

Samsunspor - Göztepe | 16 Mayıs 2026 Cumartesi | 20.00

Kayserispor - Konyaspor | 17 Mayıs 2026 Pazar | 17.00

Fenerbahçe - Eyüpspor | 17 Mayıs 2026 Pazar | 20.00

Kasımpaşa - Galatasaray | 17 Mayıs 2026 Pazar | 20.00

Trabzonspor - Gençlerbirliği | 17 Mayıs 2026 Pazar | 20.00

Antalyaspor - Kocaelispor | 17 Mayıs 2026 Pazar | 20.00

Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman? Süper Ligde son hafta maçları!

SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ?

Trendyol Süper Lig’de sezonun tamamlanmasına bir hafta kala küme düşen iki takım kesinleşti. Ligin son sıralarında bulunan Fatih Karagümrük ile Kayserispor, aldıkları sonuçların ardından matematiksel olarak lige veda etti.

Antalyaspor ise Galatasaray deplasmanında aldığı mağlubiyet sonrası 29 puanla düşme hattına geriledi. Gençlerbirliği’nin Kasımpaşa karşısında aldığı kritik galibiyet sonrası ligde kalma yarışı son haftaya taşındı. Son hafta maçlarının ardından küme düşecek son takım da netlik kazanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası